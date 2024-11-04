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В Израиле обнаружили одно из старейших на территории Иудеи храмовых сооружений

В Израиле обнаружили одно из старейших на территории Иудеи храмовых сооружений

Археологи из Израильского управления древностей (IAA) обнаружили неизвестное 5000-летнее поселение недалеко от города Бейт-Шемеш к западу от Иерусалима.

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