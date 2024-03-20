Суд Петербурга продлил арест мужчине по делу об убийстве в ресторане «Чабрец»

Обсуждать убийство в заведении молодой человек отказался. Московский районный суд Петербурга на 72 часа продлил арест Алексею Исакову, которого подозревают в убийстве товарища в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в Петербурге.
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