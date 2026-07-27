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Царьград

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Прокуратура Татарстана раскрыла кражу 61 млн рублей из почты

Прокуратура Татарстана раскрыла кражу 61 млн рублей из почты

Прокуратура Татарстана подтвердила законность расследования крупной кражи в Елабуге. Сотрудница почты похитила свыше 61 млн рублей с весны 2022 по июль 2026 года и попыталась скрыть преступление поджогом.

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