Роспотребнадзор создал новые нормы по содержанию дворов

Для общественного обсуждения размещен проект санитарных правил и норм (СанПиН), который устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.