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Парламентская газета

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Роспотребнадзор создал новые нормы по содержанию дворов

Роспотребнадзор создал новые нормы по содержанию дворов

Для общественного обсуждения размещен проект санитарных правил и норм (СанПиН), который устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

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