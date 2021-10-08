Россия и Руанда договорились о сотрудничестве по ряду ключевых направлений

Москва, 8 октября. Россия и Руанда договорились расширить взаимодействие в инвестиционных проектах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с африканским коллегой Венсаном Бирутой.
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