Мировое обозрение

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Rustam Kuchkarov
    Бордель можно там открыть, например.Эстония продаст р...
  • Сергей Oблезов
    Директору цирка будешь жалобы подавать, преступник должен сидеть! За свои преступления перед Россией, ты еще ответишь...Саакашвили подгот...
  • Дмитрий
    Охрененные помогальщики! Торчат всему миру 29 триллионов и в хер не дуют, помогать собираются. Как говорят- за рыбу д...США предложили но...

Россия и Руанда договорились о сотрудничестве по ряду ключевых направлений

Россия и Руанда договорились о сотрудничестве по ряду ключевых направлений

Москва, 8 октября. Россия и Руанда договорились расширить взаимодействие в инвестиционных проектах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с африканским коллегой Венсаном Бирутой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх