ОНПЗ помог молодым борцам из 15 регионов России и Казахстана выйти на всероссийский уровень. В Омске прошли IX соревнования по греко-римской борьбе памяти советского чемпиона Тимержана Калимулина.
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