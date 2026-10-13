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Новости Омска

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ОНПЗ помог молодым борцам из 15 регионов России и Казахстана выйти на

ОНПЗ помог молодым борцам из 15 регионов России и Казахстана выйти на всероссийский уровень. В Омске прошли IX соревнования по греко-римской борьбе памяти советского чемпиона Тимержана Калимулина.

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