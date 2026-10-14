ЕС рассматривает ужесточение визовой политики для россиян с введением ограниченных туристических виз

Согласно комментариям Александра Осауленко, директора Ассоциации «Турпомощь», несмотря на увеличение срока рассмотрения заявлений с двух недель до месяца, уровень отказов в шенгенских визах для россиян остается ниже 10%, при этом визы преимущественно однократные.
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