ЕС рассматривает ужесточение визовой политики для россиян с введением ограниченных туристических виз

Согласно комментариям Александра Осауленко, директора Ассоциации «Турпомощь», несмотря на увеличение срока рассмотрения заявлений с двух недель до месяца, уровень отказов в шенгенских визах для россиян остается ниже 10%, при этом визы преимущественно однократные.