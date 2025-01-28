Эксперт рассказал, какая группа пенсионеров получат в феврале более 50 тыс. рублей

Пенсионеры, которым в декабре 2024 года исполнилось 80 лет, получат увеличенные выплаты в феврале. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Российская газета».
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