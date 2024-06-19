Корреспонденты «Жэньминь жибао» и СМИ Казахстана посетили совместные проекты в рамках «Пояса и пути»

19 июня, «Жэньминь жибао» онлайн -- Недавно в Казахстане прошел совместный пресс-тур с участием корреспондентов газеты «Жэньминь жибао» и СМИ Казахстана, посвященный инициативе совместного строительва «Один пояс, один путь».
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