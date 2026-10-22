В Казахстане преследуют тех, кто симпатизирует России, но наши дипломаты особого рвения не проявляют Дмитрий Родионов На фото: рэпер Navai (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Александр Ведруссов Дарья Митина Генконсульство РФ в Алматы направило ноту в представительство МИД Казахстана из-за ареста рэпера Navai.
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