Игорь Руденя поздравил с юбилеем директора Тверской областной картинной галереи

30 марта день рождения отмечает директор Тверской областной картинной галереи, Заслуженный работник культуры РФ, член Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Тверской области Татьяна Куюкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии