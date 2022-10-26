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В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону

В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону

  Арестович сообщил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную сторону Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей  Арестович сообщил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную сторону Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что ситуация, которую в настоящее время можно наблюдать под Херсоном, меняется в неприятную для Киева сторону.

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