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Жителя Актау наказали за мусор в подъезде

Жителя Актау наказали за мусор в подъезде

Сообщается, что акимат Актау просит жителей выбрасывать мусор в специальные мусорные контейнеры. В управлении полиции Актау нашли местного жителя, который выбросил мусор в подъезде жилого дома 30 в 27 микрорайоне.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Надо быть просто последним идиотом, чтобы у себя же в доме устраивать такое. Не мешало б и о соседях думать тут немного. Не понимает этого лишь существо тупое.
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16 час.

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