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Русская весна

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В ООН заявили, что риторика израильских официальных лиц разжигает насилие

В ООН заявили, что риторика израильских официальных лиц разжигает насилие

Риторика политиков в продолжающемся конфликте между Израилем и Газой подпитывает напряжённость и насилие, в то время как государства обязаны запрещать пропаганду войны и пропаганду дискриминации, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани, отвечая на вопрос о заявлениях политиков в Израиле.

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