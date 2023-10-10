В ООН заявили, что риторика израильских официальных лиц разжигает насилие

Риторика политиков в продолжающемся конфликте между Израилем и Газой подпитывает напряжённость и насилие, в то время как государства обязаны запрещать пропаганду войны и пропаганду дискриминации, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани, отвечая на вопрос о заявлениях политиков в Израиле.