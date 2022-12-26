В 1907 году в России был основан первый завод по производству автомобилей - "Русский автомобильный завод"(РАЗ)

Добро пожаловать на страницу нашего блога! Надеемся, что наша статья будет вам полезна. В 1907 году в России был основан первый автомобильный завод — Русский автомобильный завод (РАЗ).
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