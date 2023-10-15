Почему освобождённым территориям русификация не нужна?

Уже который месяц обсуждается проблема сохранения украинского языка а освобожденных территориях. Кто-то, в рамках «дружбы народов» и застарелой ностальгии, требует непременно преподавать украинский в школах.
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