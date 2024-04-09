Депутата Заксобрания Красноярского края Глискова обвинили в коррупции

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова, которого подозревали в получении особо крупной взятки.
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