Сын признал, как относится к последней воле Жириновского: «Как ребенок войны»

Владимир Вольфович был человеком противоречивым, но слава о нем будет вечна. Так говорят поклонники политического деятеля, отмечая, что тот, возможно, и демонстрировал излишнюю импульсивность в некоторых моментах, однако, был честен с аудиторией и всегда говорил людям в лицо то, что не могли озвучить другие.
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