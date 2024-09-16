Сын признал, как относится к последней воле Жириновского: «Как ребенок войны»

Владимир Вольфович был человеком противоречивым, но слава о нем будет вечна. Так говорят поклонники политического деятеля, отмечая, что тот, возможно, и демонстрировал излишнюю импульсивность в некоторых моментах, однако, был честен с аудиторией и всегда говорил людям в лицо то, что не могли озвучить другие.