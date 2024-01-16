Отставной американский «морской котик» рассказал о рисках в ходе операций спецназа на фоне пропажи военнослужащих США у берегов Сомали

В связи с недавней пропажей двух американских моряков у берегов Сомали бывший «морской котик» (так называют специальные морские, воздушные и сухопутные подразделения ВМС США), пожелавший остаться неназванным, поделился с изданием Task & Purpose сложностями их службы.
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