В ночное время суток огневое поражение нанесено объектам противника в Николаевской области

После 23:00 мск 20 октября ВСУ объявили воздушную тревогу в южной части подконтрольных территорий. Украинские информационные ресурсы и околовоенные паблики просигнализировали, что через реку Днепр перелетела группа БПЛА-камикадзе «Герань-2» ВС РФ, которая проследовала в воздушном пространстве через Бериславский район Херсонской области в направлении города Снигиревка Николаевской области.
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