Стало известно, какой статус сулил Крыму и Донбассу «пророссийский» немецкий канцлер. Немецкое издание Die Welt утверждает, что бывший канцлер ФРГ от социал-демократов и экс-член совета директоров «Газпрома» Герхард Шрёдер якобы предлагал компромисс по урегулированию конфликта на Украине, но правительство Зеленского не могло свободно принимать р.
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