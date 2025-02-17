«У них вся армия – 72 тысячи»: украинский политолог усомнился в способности Британии найти необходимое количество войск для размещения на Украине Заявления британских властей о готовности направить на Украину так называемый миротворческий контингент вызывают серьезные сомнения.
Комментарии
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А
Александр
Великому британскому военноначальнику не помешало бы сначала подумать, а затем произносить слова, которые могут привести к ликвидации английского острова от слова совсем. Тем более на ликвидацию его потребуется не более двух ракет!
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22 час.
Дмитрий Гурин
И людев мало и оружия а главное мозгов у Британского лва. Да и зубки выкрошились.
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20 час.
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