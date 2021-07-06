Происшествия

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В Новосибирской области сотрудники полиции приняли участие в праздничной акции, посвященной Дню семьи, любви и верности

Семьи сотрудников ОМВД России по Коченевскому району приняли участие в праздничном мероприятии, организованном при участии членов Общественного совета при территориальном органе и специалистов молодежного центра детского творчества «Мечта».

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