Перечень предприятий для альтернативной службы в России могут расширить

«Альтернативщики» пригодились бы на предприятиях, выполняющих государственный оборонный заказ Депутаты из партии ЛДПР предложили отправлять молодых людей, которые хотят пройти альтернативную службу, на предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ.
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