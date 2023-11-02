В Крыму ожидаются сильные ливни

На Крым надвигается циклон. Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 3 ноября на полуострове ожидаются грозы и дожди: в южных, центральных и восточных районах очень сильные.
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