Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Вторая Ливонская война Со времён Ивана IV Грозного, покорив остатки Орды и решив, таким образом Восточный вопрос (на века обезопасив восточную границу) Россия приступила к решению Западного вопроса, который в полной мере не решён до сих пор.
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