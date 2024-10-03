Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Вторая Ливонская война Со времён Ивана IV Грозного, покорив остатки Орды и решив, таким образом Восточный вопрос (на века обезопасив восточную границу) Россия приступила к решению Западного вопроса, который в полной мере не решён до сих пор.