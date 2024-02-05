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Позитив для оптимистов

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  • виктор матвеев
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На освобождённых территориях нам попали в руки интересные документы, которые свидетельствуют о том, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток. Самыми первыми донорами являлись солдаты ВСУ,

На освобождённых территориях нам попали в руки интересные документы, которые свидетельствуют о том, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток. Самыми первыми донорами являлись солдаты ВСУ,

ФОТО: ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ РАНЕНЫЕ СОЛДАТЫ ВСУ БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗАЮТ: ОДИН ШТАМП РАСКРЫЛ СТРАШНУЮ ПРАВДУ Стационары освобождённых территорий раскрывают русским освободителям страшные тайны.

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ИП
Игорь Петров
До последнего хохла
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