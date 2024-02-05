ФОТО: ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ РАНЕНЫЕ СОЛДАТЫ ВСУ БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗАЮТ: ОДИН ШТАМП РАСКРЫЛ СТРАШНУЮ ПРАВДУ Стационары освобождённых территорий раскрывают русским освободителям страшные тайны.
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