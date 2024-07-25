Сказ орловского писателя Николая Лескова снимут в стилистике Гая Ричи

Фонд кино завершил процесс отбора национальных фильмов, которые получат финансовую поддержку. В список вошли 28 проектов, представленных различными кинематографическими организациями, которые не занимают лидирующих позиций в отечественном кинопроизводстве.
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