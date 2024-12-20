Что подарить на Новый год 2025 разным знакам зодиака: советы для идеального праздника Ирина ВальковаНаступающий 2025 год обещает быть особенным: его символом станет Зеленая Деревянная Змея, приносящая с собой перемены, гармонию и мудрость.