В глубинах океана у Аляски нашли золотой шар неизвестного происхождения

Американские исследователи нашли шар с золотым свечение в глубинах океана у побережья Аляски.Исследователи американского судна Okeanos Explorer обнаружили у побережья Аляски загадочный золотой шар, происхождение которого пока остается неизвестным.
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