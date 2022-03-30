В Ульяновской области полицейские принимают участие в акции «Дни донора»

Сотрудники УМВД России по Ульяновской области поддержали инициативу Ульяновской Региональной Организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» и приняли участие в акции «Дни донора».
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