В Ульяновской области полицейские принимают участие в акции «Дни донора»

Сотрудники УМВД России по Ульяновской области поддержали инициативу Ульяновской Региональной Организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» и приняли участие в акции «Дни донора».

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