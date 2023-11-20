Самый крупный коррупционный в России за последние годы. Самарские чиновники нанесли ущерб государству на 3 млрд. рублей

Интересная жизнь с Vera Star В Самарской области разгорелся пожалуй самый крупный за все последние годы в России коррупционной скандал, после которого действия региональных властей оказались практически парализованы.
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