Россиянам рассказали, как передать жилье родственникам без неприятных последствий

Фото: sdelano.ru Передача жилья родственнику без использования наследования или дарения может быть осуществлена различными способами, включая договор купли-продажи (ДКП), договор ренты, завещание, а также брачный договор или соглашение о разделе имущества для супругов.
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