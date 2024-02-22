Депутат Думы Иркутска предложил областным чиновникам взять себе по бездомной собаке

Депутат думы Иркутска Сергей Юдин предложил чиновникам из правительства Иркутской области и депутатам Законодательного собрания региона взять каждому себе по бездомной собаке, если они не захотят принимать поправки в законодательство об отлове безнадзорных животных.
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