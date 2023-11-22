В Израиле назвали дату освобождения заложников из сектора Газа

REUTERS/Ronen Zvulun Процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы. Переговоры по этому вопросу ведутся непрерывно, заявил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.
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