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В ОКР заявили об отсутствии единогласной поддержки Олимпийским саммитом санкций против России и Беларуси

В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что санкции, предложенные участниками Олимпийского саммита в отношении России и Беларуси, не были поддержаны единогласно.

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