Зима близко: Xiaomi представила графеновый обогреватель за 50 долларов

Он нагревает помещение на 7 °C всего за 10 минут Xiaomi анонсировала Mijia Graphene Heater Pro — новый умный обогреватель с графеновой технологией и мощностью 2200 Вт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым