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В Белоруссии запретили повышать цены на сельхозпродукцию для переработки

В Белоруссии запретили повышать цены на сельхозпродукцию для переработки

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии запретило повышать цены на продукцию для переработки - под ограничение максимальных цен на продукцию попали молоко класса "экстра", а также свинина и другие продукты, сообщает ТАСС.

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