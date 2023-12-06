В Бийске трамвай наехал на идущего по рельсам школьника

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение Фото: прокуратура Алтайского края В Бийске трамвай сбил 15-летнего мальчика, который спешил на занятия в школу и шел по трамвайным путям, сообщает прокуратура Алтайского края.
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