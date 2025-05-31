Грузовики БАЗ — когда выпуск и сколько будут стоить?

Госкомпания «Романов» показала на выставке COMvex несколько вариантов грузовика БАЗ («Брянский автомобильный завод»), построенного на базе продвинутых технологий – полный привод, независимые подвески, композитная кабина на стальном каркасе.
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