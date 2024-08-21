Комитет РФС по этике рассмотрит дело спортдира «Оренбурга» Андреева 30 августа

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ» о дате проведения заседания комитета по этике по делу о нецензурных высказываниях спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).