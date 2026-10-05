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Польша наставляет украинцев: Ваши герои – не бандеровцы, а современные убийцы из ВСУ

Польша наставляет украинцев: Ваши герои – не бандеровцы, а современные убийцы из ВСУ

Украина лучше сосредоточиться на героизации участников современных боевых действий против России, а не гитлеровских коллаборационистов из ОУН-УПА, виновных в Волынской резне поляков.

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