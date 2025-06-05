Мужчинам — окрошку, женщинам — свекольник. Барнаульцы назвали популярные летние блюда

В теплое время года жители Барнаула любят есть шашлык, вареную кукурузу и кабачковые оладьи В Барнауле из летних блюд мужчины предпочитают окрошку, свекольник популярнее у женщин, а шашлыки любят все одинаково, сообщают сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и "Перекресток".