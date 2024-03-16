Татьяна Брухунова заявила, что Петросян будет мужчиной до 100 лет

13 марта, в день своего рождения, Татьяна Брухунова объявила удивительную новость — она стала мамой дочери Евгения Петросян! В интернете сразу начали распространяться слухи о том, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии