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Татьяна Брухунова заявила, что Петросян будет мужчиной до 100 лет

Татьяна Брухунова заявила, что Петросян будет мужчиной до 100 лет

13 марта, в день своего рождения, Татьяна Брухунова объявила удивительную новость — она стала мамой дочери Евгения Петросян! В интернете сразу начали распространяться слухи о том, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

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