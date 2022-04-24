Рапиристка Загидуллина о фигурном катании на Олимпиаде-2022: «Плакала вместе с Трусовой и Валиевой, переживала за Щербакову. Феноменальные у нас девочки»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном турнире рапиристок Аделина Загидуллина рассказала о занятиях фигурным катанием на любительском уровне.

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