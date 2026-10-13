Более 25 тысяч пациентов привились от гриппа в больнице в Люберцах

В Люберецком округе продолжается кампания по вакцинации против гриппа. В местной больнице прививки сделали уже более 25 тысяч взрослых и детей, еще свыше полутора тысяч человек вакцинировали выездные медицинские бригады на предприятиях, в организациях и торговых центрах.