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Более 25 тысяч пациентов привились от гриппа в больнице в Люберцах

Более 25 тысяч пациентов привились от гриппа в больнице в Люберцах

В Люберецком округе продолжается кампания по вакцинации против гриппа. В местной больнице прививки сделали уже более 25 тысяч взрослых и детей, еще свыше полутора тысяч человек вакцинировали выездные медицинские бригады на предприятиях, в организациях и торговых центрах.

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