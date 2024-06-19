Россия и лучи чучхе. Путин в Северной Корее

Путин в Северной Корее: Вашингтон следит не только за президентом РФ, но и за каждым шагом Андрея Белоусова В КНДР отправился очень представительный десант российских министров С посещения Якутии во вторник, 18 июня, президент РФ Владимир Путин начал свою большую дальневосточную поездку, в ходе которой он также совершит зарубежные визиты в Корейскую Народно-Демократическую Республику и Вьетнам.