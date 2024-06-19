Путин в Северной Корее: Вашингтон следит не только за президентом РФ, но и за каждым шагом Андрея Белоусова В КНДР отправился очень представительный десант российских министров С посещения Якутии во вторник, 18 июня, президент РФ Владимир Путин начал свою большую дальневосточную поездку, в ходе которой он также совершит зарубежные визиты в Корейскую Народно-Демократическую Республику и Вьетнам.
Россия и лучи чучхе. Путин в Северной Корее
Комментарии
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Алексей Тан
Букварь купи... для начала... .
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1 час.
Ингерман Ланская
у меня их пять....
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1 час.
Алексей Тан
О-о-о!... да таких как ты, каждый день видим и слышим... имеющих аж целых три!! высших!.... а у тебя аж пять!! начальных!....)))).
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1 час.
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