"Мой первенец, мой долгожданный сын". Сергей Лазарев поздравил сына с первым юбилеем

Сергей Лазарев в инстаграме* опубликовал архивные фотографии в честь дня рождения его сына Никиты. "Поверить не могу, Никите уже 10 лет! Отметили день рождения сынули.
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