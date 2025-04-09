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Яковенко заявил о возможной потере НАТО экономического смысла для США

Яковенко заявил о возможной потере НАТО экономического смысла для США

НАТО может потерять экономический смысл для США, а также распасться в условиях «транзакционной дипломатии» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках решения Европы о милитаризации своей экономики.

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