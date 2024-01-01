Оригинальная и вкусная начинка для блинов

В нашей семье обожают блины, в особенности блины с разными начинками. Мои мужчины — мясоеды, потому блины чаще всего я начиняю мясными начинками — просто мясом, рисом с фаршем, сыром с ветчиной и грибами, реже творогом и грибами с гречкой.